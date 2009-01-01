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Предполагаемый убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил сквозное ранение головы и сейчас находится «на грани жизни и смерти». Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

Следователи устанавливают личность убийцы, при нем нашли документы гражданина Украины, рассказал он. При этом издание «Обозреватель» со ссылкой на источники сообщило, что нападавший 1988 года рождения находился в розыске по делу об отмывании денег.

Луценко добавил, что охранник Вороненкова был ранен в сердце, но он жив и сотрудничает со следствием. Вдову экс-депутата Марию Максакову и бывшего депутата ГД Илью Пономарева возьмут под охрану, подчеркнул генпрокурор.

На данный момент следователи рассматривают две версии убийства Вороненкова. Его могли убить как свидетеля по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича либо как свидетеля по делу контрабанды ФСБ, отметил Луценко.

Как рассказал Пономарев, Вороненков собирался расследовать коррупцию среди российских силовиков. Сам Пономарев считает ответственным за убийство Олега Феоктистова – генерала ФСБ и бывшего вице-президента по безопасности «Роснефти».

Ранее в Кремле назвали абсурдом сообщения о «российском следе» в убийстве Вороненкова. Президент Украины Петр Порошенко напротив заявил, что в убийстве есть «явный почерк российских спецслужб» и назвал инцидент «актом государственного терроризма со стороны России».

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта, он шел на встречу с бывшим депутатом ГД Ильей Пономаревым. В Вороненкова стрелял неизвестный киллер, в результате перестрелки убийца и охранник экс-депутата получили ранения, они находятся в больнице.