16:29

В Антверпене задержали мужчину, который на автомобиле пытался врезаться в толпу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую полицию.

Водитель на большой скорости въехал на торговую улицу. Его задержали после того, как он проехал на красный свет. Пострадавших в результате инцидента нет.

В салоне автомобиля полиция нашла оружие, сообщает La Derniere Heure. Предположительно мужчина – выходец из Северной Африки, при этом машина зарегистрирована во Франции.

Инцидент произошел около 11 утра. В городе были развернуты дополнительные силы полиции. Мэр города Барт де Вевер заявил, что полиция Антверпена предотвратила возможный теракт.

Позднее прокурор Антверпена заявил, что водитель – гражданин Франции, в его машине нашли ножи и другое оружие.