Российская академия наук переживает самый острый кризис в новейшей истории. Выборы президента РАН в марте 2017 года обернулись скандалом, показавшим, что Академия наук потеряла объединяющую роль для научного сообщества, а смысл ее существования под вопросом.

Формально выборы главы академии сорвали сами кандидаты – накануне голосования 20 марта все трое внезапно сняли свои кандидатуры и предложили перенести выборы на осень 2017 года. Другие участники общего собрания членов РАН рассказали о давлении на явного фаворита, действующего президента академии Владимира Фортова. По их информации, за несколько дней до выборов Фортова отвезли на встречу к Владимиру Путину, после которой он внезапно передумал переизбираться (эту информацию до сих пор никто не опроверг). Многие из присутствовавших на собрании восприняли произошедшее с негодованием. «С кем я ни говорил из академиков здесь – все оскорблены, возмущены. Очередной плевок в лицо академии», – подытожил академик Юрий Пивоваров.

23 марта правительство утвердило прошение Фортова об отставке, а исполняющим обязанности президента стал вице-президент РАН Валерий Козлов. Но неясно, смогут ли члены академии выбрать президента хотя бы осенью. Главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев сообщил, что уже этой весной Госдума может рассмотреть поправки, по которым президент РАН будет избираться не на общем собрании академии тайным голосованием двух с лишним тысяч ее членов, а назначаться президентом России по той же схеме, как сейчас назначаются ректоры МГУ и СПбГУ.

«Островная демократия»

Многие ученые уверены: выборы перенесли, чтобы расчистить путь в президенты РАН физику, президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, другу Владимира Путина. «При поддержке власти с середины 2000 годов Ковальчук пытался пройти в академики. И хотя сверху было послано очень много сигналов, что его избрание желательно, ученые несколько раз голосовали против, – рассказывает историк, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик. – Это свидетельство неуправляемости академии, и очевидно, что власти это не нравилось».

«Эта “островная” демократия может раздражать руководство страны, сейчас так не принято», – считает директор Наукометрического центра ВШЭ Иван Стерлигов. «Перед нами продолжение начатого в 2013 году разгрома РАН, который завершится полной утратой ее автономии, если не вовсе упразднением», – заявила группа из нескольких десятков академиков в открытом письме.

Есть и другая версия (которая не во всем противоречит первой) – правительство было недовольно качеством избирательных процедур в РАН и их прозрачностью, на что жаловались и некоторые из академиков. «Создавалось впечатление, что действующее руководство пытается дать себе преимущества на выборах. Мы это обсуждали со многими, но все предложения изменить процедуру отвергались президиумом», – объяснял «Коммерсанту» академик, гендиректор НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг.

Дело не только в процедуре выборов, считает Стерлигов: «Полагаю, власть недовольна руководством РАН из-за его консервативных устремлений. В позднесоветский период академия нередко сама была инициатором реформ (например, предпринимались шаги по снижению среднего возраста директоров институтов), но в дальнейшем выступала уже за сохранение организационного и имущественного наследия СССР, в том числе повышая возрастные планки для занятия ответственных постов». Уровень научной экспертизы в РАН падал, констатирует Стерлигов, а готовности к перелому ситуации ее руководство не проявляло. «В такой ситуации правительство начало действовать сверху. Конечно, получается грубо и совсем не так эффективно, как могло бы, но здесь во многом вина пассивного руководства академии», – дополняет Стерлигов.