Новая книга антрополога и историка Иэна Морриса «Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо» (вышла в издательстве Института Гайдара) предлагает оригинальное измерение социальной эволюции – энергетическое. По мере совершенствования способов получения необходимой человеку энергии и перехода от собирательства к земледелию, а от него – к использованию ископаемого топлива ценности общества менялись. В крохотных отрядах собирателей лучше всего живется тем, кто ценит равенство, но готов решать конфликты путем насилия. В крупных земледельческих обществах преимущество на стороне тех, кто ценит иерархию и уже не так часто прибегает к насилию. В гигантских обществах потребителей ископаемого топлива снова ценится равенство, но спрос на насилие еще слабее. В чем принципиальные выгоды последнего состояния перед двумя предыдущими?
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