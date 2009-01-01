17:36

Организаторы «Евровидения» предложили Первому каналу транслировать выступление российской участницы Юлии Самойловой по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«Такого ни разу не случалось за все 60 лет проведения контеста», – говорится в сообщении.

Представитель организаторов Йон Ола Санд выразил надежду, что украинские власти все же пойдут на диалог и позволят выступить всем участникам непосредственно в Киеве. «Конкурс остается свободным от политики», – заверил он.

Ранее решение СБУ запретить Самойловой въезд на Украину прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, это «наносит удар» по престижу «Евровидения». В Кремле надеются, что Украина пересмотрит свое решение и российская певица сможет участвовать в конкурсе, подчеркнул Песков. Его цитировал «Интерфакс».

22 марта СБУ запретила Самойловой въезжать в страну в течение трех лет. Российский МИД назвал запрет «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом». Совет Федерации призвал к бойкоту «Евровидения». На Первом канале в свою очередь заявили, что Самойлова поедет на конкурс в следующем году, если не попадет в этом.

Певица с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в Крыму. О том, что Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно в начале марта.