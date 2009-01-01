17:49

В результате теракта в Лондоне погиб американец Курт Кокрен, сообщает Reuters. Его супруга получила серьезные ранения, уточнили родственники туристов.

Жители Юты приехали в Лондон, чтобы отпраздновать 25-летие свадьбы. 23 марта они должны были улететь домой.

Ранее британская полиция сообщала, что среди погибших есть иностранцы. Жертвами теракта стали три человека: полицейский, Кокрен и преподавательница колледжа Аиша Фрейд, попавшая под колеса автобуса. В больницах остаются 29 человек, семь из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть граждане 12 стран.

Нападение у здания британского парламента произошло 22 марта. Тогда на Вестминстерском мосту автомобиль врезался в пешеходов, после чего водитель напал на полицейского, охранявшего парламент. Нападавшего застрелили.

Премьер-министр Тереза Мэй рассказала, что убийца родился в Великобритании, он действовал в одиночку без предварительного плана. За мужчиной уже следили британские спецслужбы, но сочли его опасность незначительной. Его имя пока официально не называлось.

«Исламское государство» назвало террориста своим «солдатом», последовавшим призывам боевиков.

По делу о теракте прошли несколько рейдов, полицейские задержали восемь человек.