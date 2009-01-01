18:33

Лондонского террориста звали Халид Масуд, сообщает британская полиция.

Он родился в 1964 году в графстве Кент. Мужчина привлекался к уголовной ответственности, первый срок он получил в 1983 году, последний – 20 годами позже. Его обвиняли в нападении и хранении оружия, а также нарушениях общественного порядка.

Отмечается, что Масуд не был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Никакой предварительной информации о том, что он собирается совершить теракт, у полиции не было.

Ранее «Исламское государство» назвало нападавшего своим «солдатом».

До этого премьер-министр Тереза Мэй рассказала, что убийца родился в Великобритании, он действовал в одиночку без предварительного плана. Британские спецслужбы следили за мужчиной, но посчитали его неопасным и прекратили наблюдение.

22 марта автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, а затем водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. Террорист был застрелен. По делу о теракте прошли несколько рейдов, полицейские задержали восемь человек.

В результате атаки погибли три человека, в больницах остаются 29 человек, семь из них – в критическом состоянии. Среди пострадавших есть граждане 12 стран.