18:44

Главный редактор портала Life.ru Александр Потапов уходит из издания, сообщает RNS. Он займется созданием агентства контента для соцсетей.

Исполняющим обязанности главного редактора Life будет Анатолий Сулейманов, первый заместитель Арама Габрелянова, сказал RNS Потапов. Говоря о своем новом проекте, он уточнил, что «на 90% это будут не тексты».

«Это создание контента под соцсети – игры, видеоролики, интерактивы, и так далее. Если расследование, то это будет фильм или ролик. То же самое с новостями – минутный формат ролика», – сообщил Потапов.

Рабочие названия проекта – View и Space. Агентство Потапова не будет частью холдинга Габрелянова, уточнил Потапов, у него свои инвесторы.

Основными темами станут политика, экономика, социальные вопросы, а также игры и технологии.

О запуске портала Life.ru Арам Габрелянов объявил в начале 2016 года, он пообещал сделать из него «что-то типа Buzzfeed».