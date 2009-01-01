20:58

Болгарская социалистическая партия во время президентской кампании в 2016 году получила из России «секретный стратегический документ» с «рекомендациями» для победы кандидата от партии Румена Радева, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пятерых действующих и бывших болгарских чиновников.

По информации издания, 30-страничное досье, перехваченное службой безопасности Болгарии, «связано» с Кремлем, а партии его доставил бывший российский шпион, который фигурирует в санкционном списке США.

В документе, среди прочего, рекомендуется использовать «фейковые новости» и «распространять завышенные данные опросов». Как отмечает газета, точной информации о том, знал ли Радев о досье, нет.

Издание, кроме того, сообщает, что «бывший российский шпион» Леонид Решетников признал факт встречи с главой социалистической партии, но отверг какую-либо информацию о документе.

В ноябре 2016 года Румен Радев победил во втором туре выборов, набрав 59% голосов. Как напоминает WSJ, его партия придерживается пророссийской позиции и, в частности, выступает за отмену санкций Евросоюза в отношении России.

Ранее предыдущий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия связана с кибератаками во время проведения референдума и местных выборов в стране в октябре 2015 года.