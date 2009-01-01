22:03

«Первый канал» отклонил идею организаторов «Евровидения» об участии Юлии Самойловой в конкурсе по видеосвязи, передает «Интерфакс».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене “Евровидения”, – говорится в заявлении телеканала.

Ранее организаторы конкурса предложили Первому каналу сделать видеотрансляцию выступления Самойловой.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в твиттере назвал эту идею таким же “нарушением украинских законов, как и ее [Самойловой] въезд на Украину”.

22 марта СБУ запретила Самойловой въезжать в страну в течение трех лет из-за “нарушения законодательства Украины”. МИД России оценил решение СБУ как “возмутительный, циничный и бесчеловечный акт”, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на пересмотр решения Украины.

Как сообщили на Первом канале, если российская участница не попадет на конкурс в этом года, она выступит на нем в следующем