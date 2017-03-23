23:18

В «недрах» «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге в 2014 году появился медиахолдинг, чья аудитория в 2017 году составляет 36 млн человек в месяц. Об этом узнало РБК.

В медиагруппу входят как минимум шестнадцать порталов, у девяти из них есть лицензия Роскомнадзора. РБК указывает, что формально у СМИ нет общего юридического лица, но ресурсы связаны общими адресами, руководителями и адресами сервисов Google.

По информации издания, офисы нескольких порталов холдинга, включая крупнейший актив с 11 млн посетителей в месяц – Федеральное агентство новостей (ФАН), появились в 2014 году и изначально находились в здании № 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. По этому же адресу базируется так называемая «фабрика троллей», чьи работники якобы занимаются написанием постов в поддержку действий власти в социальных сетях.

В 2015 году ФАН переехало в бизнес-центр «Ильич» – там же расположены редакции еще трех сайтов холдинга – «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Народные новости».

Директор ФАН Евгений Зубарев в разговоре с РБК отверг связь редакции агентства с «фабрикой троллей», а период «прописки» на Савушкина объяснил удобством и низкой стоимостью аренды помещения.

Как пишет издание, в конце 2015 года на Савушкина появилась «новая порция» информационных площадок, чья аудитория в феврале 2017 года достигла 9 млн человек.​​

Как заявил РБК один из руководителей холдинга Алексей Никифоров, содержание холдинга обходится примерно в 180 млн рублей ежегодно, в то время как источник издания в медиагруппе назвал другую сумму – почти 270 млн рублей и уточнил, что организация не прибыльна.

Собеседник РБК из окружения бизнесмена Евгения Пригожина, кроме того, подтвердил, что структуры ресторатора имеют отношение к финансированию «фабрики троллей». По словам Зубарева, средства выделяет «частный инвестор», чье имя он не может раскрывать.

О существовании «фабрики троллей» широкая общественность узнала весной 2015 года. Это произошло после того, как одна из сотрудниц организации подала на нее в суд за нарушение условий трудового соглашения. Работники «фабрики троллей» занимаются написанием постов в поддержку действий власти в социальных сетях.