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После теракта в Лондоне от полученных ранений скончался 75-летний мужчина. Об этом пишет Reuters.

Таким образом, число жертв происшествия возросло до четырех человек.

Ранее стало известно имя террориста – Халид Масуд. Он дважды привлекался к уголовной ответственности, но не был судим за преступления, связанные с терроризмом.

Как рассказала премьер-министр Тереза Мэй, британские спецслужбы следили за мужчиной, но посчитали его неопасным и прекратили наблюдение.

«Исламское государство» назвало нападавшего своим «солдатом».

22 марта автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, а затем водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. Террорист был застрелен.

По делу о теракте прошли несколько рейдов, полицейские задержали восемь человек, все они подозреваются в подготовке террористических атак.