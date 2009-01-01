После теракта в Лондоне от полученных ранений скончался 75-летний мужчина. Об этом пишет Reuters.
Таким образом, число жертв происшествия возросло до четырех человек.
Ранее стало известно имя террориста – Халид Масуд. Он дважды привлекался к уголовной ответственности, но не был судим за преступления, связанные с терроризмом.
Как рассказала премьер-министр Тереза Мэй, британские спецслужбы следили за мужчиной, но посчитали его неопасным и прекратили наблюдение.
«Исламское государство» назвало нападавшего своим «солдатом».
22 марта автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, а затем водитель с ножом напал на полицейского, охранявшего парламент Великобритании. Террорист был застрелен.
По делу о теракте прошли несколько рейдов, полицейские задержали восемь человек, все они подозреваются в подготовке террористических атак.
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