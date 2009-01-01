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Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) направила письмо в несколько компаний, включая «Роснефть»,итальянскую Eni и CNPC, с требованием ограничить добычу нефти в районе пояса реки Ориноко, рассказали источники «Коммерсанта».

Как отмечают собеседники издания, в этом районе добычей тяжелой нефти занимается СП Petromiranda, где у «Роснефти» – 32%, у «Газпром нефти – 8%», а остальное у PDVSA. Кроме того, помимо Petromiranda, речь идет о практически полной остановке добычи на проектах Petrourica (с CNPC) и Petrojunin (c Eni).

По информации газеты, требование Венесуэлы связано с необходимостью соблюдать условия сделки по сокращению добычи нефти и «поддерживать репутацию в ОПЕК»: PDSVA решила «пожертовать» участками с тяжелой дешевой нефтью.

В то же время PDVSA, пишет «Коммерсантъ», не собирается идти на серьезные сокращения добычи на других своих месторождениях.

Источник газеты отмечает, что Венесуэла была наиболее активным сторонником соглашения о сокращении добычи среди членов ОПЕК, но теперь с точки зрения выполнения этого плана оказалась среди отстающих. По оценке Международного энергетического агентства, Венесуэла к февралю выполнила обязательства по сокращению добычи только на 18%.

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