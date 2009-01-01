В Twitter обдумывают вариант с введением платной подписки с доступом к расширенному функционалу для «профессионалов», пишет The Verge.
Как сообщается, новые функции будут доступны в клиенте-приложении Twitter Tweetdeck, в то время как главное приложение останется бесплатным.
The Verge отмечает, что 23 марта журналист HuffingtonPost Эднрю Тавани опубликовал скриншот возможного нового дизайна Tweetdeck и текст заявления компании, в котором говорится о продвинутой версии приложения для «маркетологов, журналистов профессионалов и других».
https://twitter.com/andrewtavani/status/845035345662132225
Заметка дополняется.
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