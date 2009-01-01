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Сделка по продаже украинской «дочки» Сбербанка была заблокирована «на президентском уровне» из-за завышенной цены на включенную в соглашение липецкую кондитерскую фабрику (ЛКФ), которая принадлежит Roshen президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, переговоры по продаже начались в мае 2016 года и «активизировались» в декабре, когда в них начали участвовать управляющий директор ICU (компании-консультанта Roshen по покупке и продаже активов) Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. Бенефициар продажи – президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский.

Как сообщает газета, в январе 2017 года Пасенюк предложил сделать частью сделки «понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen».

Отмечается, что компания приобрела ЛКФ в 2001 году, в 2014 году у холдинга «начались проблемы», и в 2015 году на имущество фабрики был наложен арест на 181,5 млн рублей, которые компания, по версии следствия, получила как возмещение НДС по поддельным документам. Причем арест не запрещал эксплуатацию ЛКФ, но ограничил сделки с имуществом.

Сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников издания, была заблокирована на «президентском уровне».

«Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120–140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны»,– отметил один из представителей России.

Именно из-за этого, по его мнению, в января Roshen объявила об остановке производства ЛКФ и о консервации объектов с апреля.

По словам другого собеседника «Коммерсанта», «развал сделки по ЛКФ сыграл роль катализатора для введения украинскими властями санкций в отношении российских госбанков».

19 марта замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже, так как в «сегодняшних условиях» они не могут развиваться в стране.

16 марта Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Речь шла о Сбербанке, ОАО VS Bank, Проминвестбанке, ВТБ, ОАО «БМ Банк». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал за пределы страны.

После введения санкций за украинскую «дочку» ВТБ предлагают не больше $50 млн, хотя банк хотел получить около $200 млн, добавляет газета.