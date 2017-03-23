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Сотрудники посольств и консульств США получили распоряжение Госдепартамента просматривать аккаунты в социальных сетях некоторых заявителей, передает Associated Press, ознакомившееся с копией документа.

Как пишет агентство, проверка должна производиться в случае, если человек подозревается в связях с террористами или бывал на подконтрольных «Исламскому государству» территориях.

Распоряжение также предписывает составить критерии идентификации «определенных групп» населения, которых нужно дополнительно проверять перед выдачей визы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ о мигрантах. Согласно документу, временный запрет на въезд в США касается граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Из списка был исключен Ирак, так как власти государства согласились «усилить сотрудничество» с США в сфере пограничного контроля.

Новый указ не относится к тем, у кого уже имеются действующие американские визы или виды на жительство. Тем не менее, сроки запрета на въезд и ограничений на прием беженцев остались без изменений – 90 дней и 120 дней соответственно.

В то же время, всем беженцам, которые уже находятся в США, разрешено остаться..