08:31

Восемь боевиков в ночь на 24 марта пытались прорваться на территорию части Нацгвардии в станице Наурской в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись», – сказал собеседник агентства.

Потери Нацгвардии уточняются, добавил источник ТАСС.

На территории части ввели режим полной боевой готовности. Агентство уточняет, что нападение произошло между 02:00 и 03:00.