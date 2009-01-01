Восемь боевиков в ночь на 24 марта пытались прорваться на территорию части Нацгвардии в станице Наурской в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись», – сказал собеседник агентства.
Потери Нацгвардии уточняются, добавил источник ТАСС.
На территории части ввели режим полной боевой готовности. Агентство уточняет, что нападение произошло между 02:00 и 03:00.
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