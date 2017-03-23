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ЦБ РФ на заседании совета директоров 24 марта снизил ключевую ставку до 9,75% годовых, следует из сообщения регулятора.

Как сказано в сообщении, решение о ставке ЦБ принимал исходя из динамики инфляции, которая снижается быстрее, чем прогнозировалось; а также с учетом экономической активности, восстановление которой происходит быстрее, чем ожидалось.

«Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года», – отметил регулятор.

Таким образом, Банк России не оправдал прогнозы большинства аналитиков, которые говорили о сохранении ставки на уровне 10% годовых.

Как передавало РБК, о сохранении ставки говорили в Альфа-банке, Renaissance Capital, «ЮниКредите», Райффайзенбанке и нескольких других финансовых организациях.

Аналитики Citi предполагали, что дать сигнал о снижении ставки ЦБ может на следующем заседании совета директоров 28 апреля, писали «Ведомости».

Владимир Тихомиров из БКС не был согласен с большинством прогнозов и говорил о возможности снижения ставки на символические 0,25 процентных пункта. По его словам, «поддержание чрезмерно высокой ставки было бы сигналом того, что ЦБ боится разрушить хрупкое равновесие». Кроме того, отметил Тихомиров, чем дольше ЦБ удерживает ставку, тем быстрее придется ее снижать

В середине марта президент России Владимир Путин предупредил о рисках «необоснованного и преждевременного» снижения ключевой ставки.

По его словам, это приведет к «инфляции, ослаблению рубля и в результате – к уменьшению инвестиционных возможностей», сообщал ТАСС. Как сказал Путин, вопрос ставки требует взвешенных решений: «Здесь спешка может очень дорого стоить».

В 2016 году Банк России дважды снижал ключевую ставку – в июне и сентябре. Для борьбы с инфляцией в 2014 году регулятор увеличивал показатель до рекордных 17% годовых.