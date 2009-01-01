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Cеверокорейский туристический регион Кымгансан ищет инвестора, чтобы запустить круизный корабль-казино в Юго-Восточную Азию и Владивосток. Об этом пишет Financial Times.

Проект потребует до $20 млн, приводит газета оценку местных властей. В КНДР азартные игры «строго запрещены», уточняет FT.

Как заверяют в администрации Кымгансана, на борту корабля возможны «льготные условия для бизнеса». Таким образом регион пытается «разнообразить» международный туризм, указали местные власти.

FT напоминает, что КНДР достаточно закрытое государство, которое существенно ограничивает число туристов.