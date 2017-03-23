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Стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков массой больше 12 тонн с 15 апреля вырастет до 1,91 рубля за километр, следует из постановления правительства.

Ранее предполагалось, что с указанной даты тариф увеличится в два раза, до 3,06 рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил продлить «экспериментальный» тариф для «Платона» 23 марта. По его словам, следует увеличить стоимость проезда только на 25%.

Как писало РБК, решение не поднимать тариф в два раза было принято после того встречи Медведева с представителями объединений водителей-дальнобойщиков.

Водители готовились 27 марта объявить стачку, по данным РБК, на встречу с премьером позвали только «лояльных». Также о готовящейся акции протеста пишет в фейсбуке политик Дмитрий Гудков.

https://www.youtube.com/watch?v=img50hXCvxc

РБК отмечало, что встреча с Медведевым 23 марта – первая встреча такого уровня с того момента, как дальнобойщики начали выступать против «Платона», который заработал в ноябре 2015 года.