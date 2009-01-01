09:29

В результате нападения на подразделение Нацгвардии в Чечне погибли шестеро военных, сообщается на сайте военного ведомства.

Нападение произошло около половины третьего ночи.

«Группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии. Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом», – сообщили в Нацгвардии.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) также сообщает о нескольких раненых в результате боевых действий гвардейцах, передает «Интерфакс».

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ночь на 24 марта на военную часть Нацгвардии в станице Наурской напали восемь боевиков, шесть были убиты. НАК подтвердил гибель шестерых нападавших.