10:12

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало фотографию и имя предполагаемого убийцы экс-депутата Дениса Вороненкова.

По информации издания, его зовут Павел Паршов, он родился в 1988 году. На Украине он обвинялся в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем и находился в розыске.

https://twitter.com/obozrevatel_ua/status/845166964574117889

Ранее 24 марта Life сообщил, что предполагаемым убийцей был 28-летний Павел Паршов.

По данным украинского агентства УНН, убийца Вороненкова состоял в добровольческом батальоне, который участвует в боевых действиях на Донбассе. Собеседник агентства уточнял, что документы участника батальона могут быть поддельными или могли принадлежать другому человеку.

До этого народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что предполагаемый киллер служил в Национальной гвардии Украины на протяжении 13 месяцев. Также сообщалось, что убийца – гражданин Украины.

Предполагаемый убийца умер в больнице 23 марта. Во время покушения охранник экс-депутата успел ранить его в голову.

Дениса Вороненкова убили 23 марта у киевского отеля. К бывшему парламентарию подошел мужчина, что-то сказал, после чего несколько раз выстрелил в упор.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается «явный почерк российских спецслужб». По его мнению, произошедшее – «акт государственного терроризма со стороны России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сначала заявил, что убийство бывшего депутата – «не наша тема», но позднее назвал абсурдом заявления о «российском следе» в преступлении.