11:53

Свердловский областной суд подтвердил законность в отказе на проведение митинга «Он нам не Димон» в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, вынесенное ранее решение Ленинского районного суда Екатеринбурга вступило в силу. Организаторы митинга заявили, что считают митинг согласованным.

21 марта суд в Екатеринбурге согласился с решением местных чиновников запретить проведение митинга «Он нам не Димон», который призывал устроить оппозиционер Алексей Навальный. Представитель министерства общественной безопасности Екатеринбурга утверждал, что мероприятие может быть направлено на подрыв территориальной целостности государства, его безопасности и на насильственное изменение конституционного строя.

Представитель местной власти утверждал, что митинг нарушит Конституцию РФ, но в беседе с корреспондентом 66.ru он не смог объяснить, почему население не имеет права выйти на митинг.

Местные чиновники сообщили организаторам митинга о несоответствующей Конституции цели 17 марта. В заявке на митинг было указано, что его цель – «против коррупции, за права человека». В ответе властей утверждалось, что мероприятие «по факту» направлено против премьер-министра Дмитрия Медведева, что нарушает Конституцию.

«Ну разве можно лучше описать установленный в России режим? Это гениально», – прокомментировал Навальный ответ чиновников.

Навальный призвал жителей городов подать заявки на митинги в своих городах, которые должны пройти 26 марта. Он также подал заявку на шествие в Москве. Изначально ему отказали в проведении митинга на Тверской улице, не предложив альтернативной площадки, как того требует закон.

Позднее ему предложили провести акцию в Люблино или в Сокольниках, но активист отказался от этого и потребовал предоставить ему площадку в центре города. Навальный заявил, что считает митинг согласованным на Тверской улице. Власти Москвы 23 марта подчеркнули, что митинг не согласован, а участие в нем будет считать нарушением закона.

Поводом для митинга стало отсутствие реакции властей на расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков».