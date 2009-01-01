12:09

Государственный Кремлевский дворец заплатит 750 тысяч рублей за выступления артистов на Дне героев Отечества, сообщает RNS.

На сайте госзакупок размещены тендеры на выступления Григория Лепса, Дениса Майданова, Николая Расторгуева, Иосифа Кобзона и других артистов.

Как отмечает RNS, закупки делаются у единственного поставщика: в случае с Лепсом это ИП «Лепсверидзе Григорий Викторович», у Кобзона – сам Кобзон, у Майданова – ООО «Майдан».

Стоимость каждого лота, кроме выступления Кобзона, – 106 тысяч рублей, контракт Кобзона – 114 тысяч. RNS подчеркивает, что это не гонорары, а цена организации выступления.

День героев Отечества отмечается в России 9 декабря, памятную дату учредили в 2007 году.