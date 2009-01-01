Убийца экс-депутата Дениса Вороненкова Павел Паршов поступил в Национальную гвардию Украины по заданию российских спецслужб. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», – заявил он.
Паршов уволился из Нацгвардии в августе 2016 года после года службы. Он не принимал участия в боевых действиях, отметил Геращенко.
Председатель фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что Паршов служил в украинском националистическом батальоне «Азов». «Ничего удивительного, россияне подсылают своих агентов», – добавил он.
В эфире телеканала «1+1» Геращенко также сообщил, что у Вороненкова было два охранника, но в день убийства один из них остался с его женой Марией Максаковой, так как та плохо себя чувствовала.
Ранее украинское агентство УНН со ссылкой на источник сообщало, что у Паршова нашли документы участника добровольческого батальона, который участвует в боевых действиях в Донбассе.
Павел Паршов умер в больнице 23 марта от полученного ранения в голову. Во время нападения его успел ранить охранник Вороненкова.
Дениса Вороненкова убила 23 марта у киевского отеля. Паршов подошел к бывшему депутату, что-то ему сказал, а затем несколько раз выстрелил в упор.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается «явный почерк российских спецслужб». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков открестился от обвинений.
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