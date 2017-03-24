12:39

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил маркировать обувь, древесину и авиазапчасти. Об этом он заявил на заседании Минпромторга, слова премьера приводит RNS.

В начале марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что чипирование шуб, ранее предложенное Медведевым, принесло федеральному бюджету дополнительные 500 млн рублей.

Российский премьер распорядился чипировать шубы и другие меховые изделия в марте 2016 года. Сообщалось, что эксперимент продлится до 31 декабря, а его результаты будут оцениваться до 10 февраля 2017 года.

Как подчеркивалось в распоряжении Медведева, компании и предприниматели могут участвовать в эксперименте добровольно. В Минпромторге ранее заявляли, что чипирование шуб позволит проконтролировать подлинность товаров на всех этапах производства и продажи. Затраты на реализацию проекта оценивались примерно в 474 млн рублей.