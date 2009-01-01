Следственный комитет завел уголовное дело о нападении на военную часть Нацгвардии в Чечне, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о нескольких статьях: посягательство на жизнь военнослужащих, участие в незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия и хищение оружия, совершенное с применением насилия.
По данным СК, на военную часть в станице Наурской напала группа людей с ножами и огнестрельным оружием.
Ранее о нападении сообщили в самой Нацгвардии и Национальном антитеррористическом комитете. В результате погибли шестеро гвардейцев и столько же нападавших. По данным ТАСС, на военную часть напали восемь человек. Как отметили в Нацгвардии, они «воспользовались сильным туманом».
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