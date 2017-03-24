Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту поджога двери в штабе политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение имущества из хулиганских побуждений).

Дверь в штаб Навального подожгли в ночь на 23 марта. Никто не пострадал.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/844759736260083718

Заметка дополняется.