Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту поджога двери в штабе политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Фонтанка».
Дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение имущества из хулиганских побуждений).
Дверь в штаб Навального подожгли в ночь на 23 марта. Никто не пострадал.
https://twitter.com/leonidvolkov/status/844759736260083718
Заметка дополняется.
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