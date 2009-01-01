Бывший президент Египта Хосни Мубарак впервые за шесть лет вышел на свободу. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Мубарак покинул военный госпиталь в Маади и отправился к себе домой в Гелиополис.
В начале марта Высший апелляционный суд Египта оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время «арабской весны» в 2011 году.
Бывшего египетского лидера в 2012 году приговорили к пожизненному сроку. Позднее он обжаловал это решение, обвинения сняли. После этого протест выразила прокуратура.
В 2014 году суд Каира признал Мубарака виновным в присвоении государственных денег и приговорил его к трем годам тюремного заключения.
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