13:24

Бывший президент Египта Хосни Мубарак впервые за шесть лет вышел на свободу. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Мубарак покинул военный госпиталь в Маади и отправился к себе домой в Гелиополис.

В начале марта Высший апелляционный суд Египта оправдал Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время «арабской весны» в 2011 году.

Бывшего египетского лидера в 2012 году приговорили к пожизненному сроку. Позднее он обжаловал это решение, обвинения сняли. После этого протест выразила прокуратура.

В 2014 году суд Каира признал Мубарака виновным в присвоении государственных денег и приговорил его к трем годам тюремного заключения.