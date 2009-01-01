Белоруссия несколько лет назад научилась выигрывать информационные войны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Информационные войны через интернет – это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», – цитирует его БЕЛТА.