Белоруссия несколько лет назад научилась выигрывать информационные войны, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Информационные войны через интернет – это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», – цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко заметил, что интернет – это «великое достижение, однако он порой используется для осуществления различных вбросов», пишет агентство.
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