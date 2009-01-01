«Я бы хотела попросить вас вспомнить вчерашний день. Чем вы занимались по работе, какие у вас были домашние дела, семейные переживания?». После этих слов директор аналитического центра «Форум» Екатерина Малофеева попросила поднять руки тех, кто хотя бы один раз за предыдущие сутки проверяли цену на нефть. «Меньше половины аудитории», – оценила она интерес к котировкам российского сырья, оглядев конференц-зал Московской школы управления «Сколково».

Несколько сотен человек, собравшиеся на конференцию «Россия на закате ресурсного цикла», вполне могли претендовать на репрезентативную выборку хорошо зарабатывающих и интересующихся экономикой россиян – и тем не менее тест провалили. Без того негустой лес рук редел с каждым следующим вопросом: «Кто проверял цены на нефть два раза за день? Пять раз? Цены на золото?». Стоимостью никеля, по добыче которого Россия занимает второе место в мире, накануне интересовался лишь один гость конференции (и корреспондент Republic не может ручаться за искренность его ответа).

Три года назад Россия шокировала мир, присоединив Крым. Спустя несколько месяцев саму Россию шокировал сырьевой рынок, вдвое обвалив цены на нефть. Судя по блиц-опросу Малофеевой, главная статья российского экспорта потеряла с тех пор не только в цене, но и пережила сильную девальвацию в головах. Чего же ждать стране, чья экономическая, а во многом и политическая мощь так зависела от стоимости фьючерсов на баррель сорта Brent?

Куш вчерашнего дня