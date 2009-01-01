14:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров контролирует ситуацию в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Безусловно, Кадыров контролирует ситуацию в Чечне. Мы знаем, что президент тоже высоко оценивает усилия и правоохранительных органов, и силовых ведомств, и усилия региональных властей по обеспечению правопорядка, но, как сказал президент, ни одна страна мира не застрахована от нападения террористов, будь то Чеченская республика или будь то столица Великобритании», – сказал Песков.

На военную часть в Наурской станице ранее 24 марта напали восемь человек с ножами и огнестрельным оружием. В нападении погибли шесть военных и столько же нападавших. В Нацгвардии сообщали, что нападавшие «воспользовались» сильным туманом.

СК возбудил уголовное дело о нападении на подразделение Нацгвардии. Полиция установила личности трех погибших нападавших – все они проживали в Наурском районе Чечни. Кадыров уточнил, что трое нападавших были уроженцами Чечни, двое – Ростовской области, еще один – Волгоградской.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «тяжелым событием». По словам Кадырова, нападавшие пытались захватить оружие и затем «совершить резонансные теракты». Он заверил, что силовики «в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе».