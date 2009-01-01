14:53

Президент России Владимир Путин поддерживает решения и тактику Центробанка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

«Вы знаете, что совсем недавно, говоря о своем намерении представить кандидатуру Набиуллиной (глава ЦБ Эльвира Набиуллина) еще на пост председателя Центробанка, Путин дал позитивную оценку работе Центробанка и поддержал тактику и стратегию мегарегулятора», – приводит его слова «Интерфакс».

24 марта Центробанк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых. Таким образом, Банк России не оправдал прогнозы большинства аналитиков, которые говорили о сохранении ставки на уровне 10% годовых.

Решение о снижении ставки принималось исходя из динамики инфляции, которая снижается быстрее, чем прогнозировалось, отметил регулятор. Кроме того, восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось, пояснили в ЦБ.

Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что ставку будут снижать «постепенно, возможно, с некоторыми паузами». Она не исключила, что решение по ставке будет приниматься на промежуточных заседаниях. Но ориентироваться ЦБ будет на опорное заседание, добавила Набиуллина.

Центробанк в отличии от Минфина не считает, что рубль переукреплен на 10–12% к фундаментальному значению, сказала глава регулятора. Отклонение курса от фундаментального гораздо меньше, считают в ЦБ.

По словам Набиуллиной, инфляция может быть ниже 4% уже в 2017 году, при этом влияние укрепления рубля на замедление инфляции может уменьшиться.

Незадолго до заседания Центробанка Путин заявлял о рисках «необоснованного и преждевременного» снижения ключевой ставки. Он подчеркивал, что такое решение приведет к «инфляции, ослаблению рубля и в результате – к уменьшению инвестиционных возможностей», и просил не спешить.