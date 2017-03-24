15:05

Призывы выйти на акцию протеста в Москве, которую устраивает политик Алексей Навальный, – это провокация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Кто именно призывает «выходить на улицы», пресс-секретарь главы государства не уточнил.

Как передает РИА Новости, по словам Пескова, в Кремле «безусловно наблюдают» за готовящимися акциями протеста.

Представитель Кремля отметил «заблаговременную работу» московской полиции, которая предупреждает граждан, что несогласованные акции «будут идти в нарушение закона».

МВД по Москве 23 марта обратилось к москвичам с «убедительной просьбой воздержаться» от участия «в несогласованном мероприятии». Как заметили в полиции, на несогласованном мероприятии «возрастает риск провокационных действий».

Ответственность же за безопасность участников такой акции лежит на ее организаторах, добавили в МВД. С предупреждением также выступила московская прокуратура, которая уточнила, что предупреждает именно Алексея Навального.

Мэрия Москвы в середине марта рассмотрела заявку оппозиционера на шествие и митинг «Он нам не Димон», требованием которого станет расследование деятельности российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сам Навальный счел мероприятие согласованным. Он также сообщил, что подобные акции запланированы в ста городах России, организаторы не везде получили разрешение проводить их.