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В топ-50 мировых лидеров по версии Fortune в 2017 году вошли два россиянина: предприниматель Юрий Мильнер и правозащитница Светлана Ганнушкина. Рейтинг опубликован на сайте журнала Fortune.

Основатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина заняла 29-е место. Fortune отмечает ее заслуги в правозащитной деятельности: «Гражданское содействие» помогло более 50 тысячам людей, в том числе организация стремилась изменить российское законодательство о беженцах. В 2015 году «Гражданское содействие» признали иностранным агентом.

40-ю позицию в рейтинге занимает сооснователь Mail.ru Group Юрий Мильнер. Сейчас он поддерживает научные исследования, в рамках которых ученые ищут признаки жизни во вселенной, отмечается на сайте. Он также убедил основателя Facebook Марка Цукерберга и основателя Alibaba Джека Ма спонсировать научную премию Breaktrough Prize, которая награждает физиков, биологов и математиков.

Первое место в рейтинге занял президент бейсбольной команды Чикаго Кабс Тео Эпштейн, за ним следует Джек Ма, третье место занял папа римский Франциск.

В 2016 году в рейтинг попал российский космонавт Михаил Корниенко. Он делит эту позицию с американским космонавтом Скоттом Келли. Они провели год на Международной космической станции, что, по мнению авторов рейтинга, важно с дипломатической точки зрения.