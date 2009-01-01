Поразительно скучно читать утреннюю прессу о произошедшем вчера громком убийстве в центре Киева. Все кажется слишком банально: Россия обвиняет Украину, Украина обвиняет Путина, а правду, кажется, никто никогда не узнает. Убийца бывшего российского депутата от КПРФ Дениса Вороненкова от КПРФ скончался в больнице после полученных ранений, вместе с ним, возможно, ушла и надежда докопаться до правды. Но все это не лишает нас возможности попытаться проанализировать, кому могло быть выгодно громкое преступление.
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