Опубликовано видео момента убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина.
Шок-контент!
https://www.youtube.com/watch?v=shVK7QMS64g
Видео агентству предоставили источники в правоохранительных органах Украины.
Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в Киеве. Убийца сделал несколько выстрелов в упор. Бывшего парламентария на Украине охраняли сотрудники военной разведки, так как он опасался за свою жизнь. В день убийства с ним был только один охранник, а второй остался с его женой Марией Максаковой, которая плохо себя чувствовала.
Охраннику Вороненкова удалось ранить киллера в голову – он скончался позднее в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который до этого служил в Национальной гвардии Украины. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, он проходил обучение в российской «школе диверсантов». Российские спецслужбы якобы дали ему задание поступить в Нацгвардию Украины, где он прослужил год.
Бывший депутат Илья Пономарев, на встречу с которым шел Вороненков, и Мария Максакова взяты под охрану.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается «явный почерк российских спецслужб». В Кремле слова Порошенко назвали «абсурдом».
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