Давным-давно, летом 2015 года Виталий Милонов, тогда еще – не депутат Госдумы, а всего лишь депутат питерского заксобрания, посмотрел на россиян, отбывающих в отпуск за границу, и опечалился. Россияне, утверждал Милонов, превращают отпуск в «двухнедельное узаконенное пьянство», вступают во внебрачные связи и вообще позорят собственную страну, а заодно плюют на обычаи стран чужих. И предложил создать специальные памятки для соотечественников, уезжающих за рубеж.

У меня тогда была постоянная рубрика – «Мои пять копеек». Творчество Виталия Милонова занимало меня чрезвычайно (да и продолжает занимать – знаете ли вы, например, что он недавно внес в ГД законопроект об ответственности за осквернение памятных дат? а я знаю). Инициатива регионального депутата показалась полезной, и я даже решился помочь ему, и набросал в очередных «Копейках» несколько пунктов для такой памятки.

Иные из них устарели. Ну, вот этот, например: «Арапа завидев, мечи бананом в оного, дабы через то заокеанского Обаму уязвить, доказав ему невозможность возвращения к концепции однополярного мира». А некоторые – из разряда неустаревающих: «Будучи в странах содомских, ходи опасно и оглядывайся часто, дабы афедрон от греховных посягательств сберечь, ибо нет для жителя стран тех большей радости, чем ввести в афедрон твой свой педагогон, тебе причинив боль, а великой России учинив срам».

Прошло чуть менее двух лет, и нас с Виталием догнала радость: трудно, конечно, судить, нашими ли идеями вдохновлялся МИД РФ, составляя документ с непростым названием «Общие элементы поведения, рекомендуемые для большинства государств мира в целях недопущения нежелательных инцидентов», но получилось близко. Да, и, в конце концов, тут ведь не спор об авторских правах, главное, что россияне теперь от этих самых «нежелательных инцидентов» надежно защищены!