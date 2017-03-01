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Предки человека начали употреблять алкоголь сразу после того, как спустились с деревьев на землю, – в виде забродивших фруктов, которые они находили на земле. Самостоятельно производить пиво люди начали тогда же, когда и хлеб, причем у антропологов нет единого мнения о том, что из этого появилось раньше, а что стало побочным продуктом. С такой давней историей отношений неудивительно, что алкоголь из приятной и питательной субстанции превратился в проблему: по данным Всемирной организации здравоохранения, более 3 млн человек ежегодно умирают из-за злоупотребления спиртным. Наука давно изучает, как алкоголь влияет на организм, но лекарств, способных помочь при алкогольной зависимости, по-прежнему не существует. Однако не все безнадежно, пишет Atlantic: исследователь из США надеется найти такое средство, причем среди препаратов, которые уже используются для борьбы с другими болезнями. Возможно, говорит он, лекарство от алкоголизма существует, просто мы об этом не знаем.