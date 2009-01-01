19:04

Евросоюз задерживает строительство газопровода «Северный поток–2», но, скорее всего, не остановит его. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников в дипломатических кругах Европы.

Как говорят собеседники агентства, ЕС не видит юридических оснований блокировать проект, поэтому откладывает его как можно дальше.

Например, до 2019 года, когда Россия должна пересмотреть условия газового транзита с Украиной, уточняет Reuters.

Источники издания отметили, что Евросоюз «культивирует» неопределенность с проектом газопровода в надежде, вероятно, отпугнуть западных инвесторов.

Вместе с тем, как «неохотно» признают собеседники Reuters, рано или поздно Россия все же проложит второй «Северный поток», несмотря на многочисленные юридические и финансовые сложности.

«Если его (газопровод) не остановят политическими методами, восторжествует коммерческая логика», – сказал источник агентства в индустрии.

Заметка дополняется.