Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя ответственным за нападение боевиков на военный городок Нацгвардии, сообщает «Интерфакс».
«В данном случае, в первую очередь это моя вина и вина всех силовых и правоохранительных структур, находящихся в Чечне. Мы расслабились, думали, что всех нейтрализовали и задержали. Но у этих шайтанов коварные замыслы. Как мы видим, они не хотят остановиться», – сказал Кадыров.
В ночь на 24 марта несколько вооруженных людей пытались проникнуть на базу Нацгвардии в чеченской станице Наурской.
Погибли шесть военных и столько же нападавших, личности троих из них установили. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».
Следственный комитет завел уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хищении оружия с применением насилия.
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