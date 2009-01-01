21:10

Причиной крушения самолета Ту-154 в Сочи могла стать потеря пилотом ориентировки в пространстве, вызванная «иллюзорным восприятием действительности». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Через 60 секунд после начала полета лайнер двигался со скоростью 360–370 километров в час, находясь на высоте 250 метров, после этого пилот прекратил набирать высоту. Восемь секунд самолет снижался, заложив за это время вираж влево, из-за чего при падении крылья Ту-154 располагались под углом 55 градусов к горизонту.

«Пикирование проходило при абсолютном молчании в кабине – лишь на девятой секунде сидящий сзади летчиков штурман произнес: “Командир, мы падаем”», – отметило издание.

Эксперты подчеркнули, что на предупреждение штурмана пилоты не отреагировали, так как параметрический самописец Ту-154 не зафиксировал движения штурвалов «на себя».

Поведение пилотов, по информации газеты, объяснили спецификой ночного вылета: «после отрыва от хорошо освещенной и размеченной полосы ты пересекаешь также подсвеченную береговую линию и сразу попадаешь как будто в черную дыру».

Как пояснили специалисты, после того, как из поля зрения пилота пропадают ориентиры, его «инстинкт самосохранения» подталкивает ориентироваться не на показания приборов, а на «команды своего вестибулярного аппарата».

«В таком состоянии правильно оценить положение самолета в пространстве пилот не может, поскольку, как говорят в авиации, оказывается во власти собственных иллюзий», – пояснил «Коммерсантъ».

Об иллюзорном состоянии пилота свидетельствуют также показатели крена Ту-154 в последние секунды полета. Его график оказался «дрожащим», что подтверждает версию о руководстве пилота не показателями приборов, а командам своего вестибулярного аппарата.

При этом некоторые эксперты объяснили эти показатели неисправностью системы регистрации параметров. Против данной версии также свидетельствует неисследованная роль второго пилота – Александра Ровенского, так как «у двух пилотов сразу иллюзии возникнуть не могли».

Эта версия появилась у следствия после реконструкции специалистами последнего полета Ту-154 по данным самописцев. Эксперты установили, что через несколько секунд после вылета из аэродрома Адлера в Сирию второй пилот Александр Ровенский убрал шасси, о чем сообщил командиру Роману Волкову. Далее он скомандовал убрать выпущенные закрылки. Как подчеркнула газета, «с ними тоже не возникло никаких проблем».

По мнению специалистов, фразу «закрылки, с**к» Волков произнес не из-за неисправности рулей, а, возможно, из-за того, что он запоздал с командой и на уборку и «эмоционально укорил сам себя».

На борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря, находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.

В январе «Коммерсантъ» писал, что причиной крушения эксперты считают ошибку экипажа, но из-за проблем с расшифровкой бортового самописца не было установлено, какие именно ошибки совершили пилоты.