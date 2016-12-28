Прокуратура Латвии предъявила обвинение работнику ГАО «Латвийские железные дороги» в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый «регулярно, систематически и целенаправленно» по поручению российской стороны собирал военную и коммерческую информацию. В частности, сотрудник станции в Елгаве передавал снимки военной техники НАТО, сделанные при помощи камер наблюдения на железной дороге.
В сообщении уточняется, что обвиняемый собирал данные в период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года.
По данным агентства Leta, речь идет об Александре Красноперове. Как добавило издание Delfi, он работал мастером путей, по которым проходили составы НАТО. В настоящее время Красноперов находится под арестом.
Сотрудника железной дороги задержали в ноябре 2016 года. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис говорил, что Красноперов собирал информацию и передавал ее контактному лицу из «третьих стран, то есть одного из государств, которое не является членом ЕС».
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