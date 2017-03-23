23:21

Законопроект о реформе здравоохранения (Obamacare), подготовленный президентом США Дональдом Трампом, отозван из Конгресса. Об этом пишет The Washington Post.

Как уточнил CNN, отозвать законопроект Трампу предложил спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан.

«Я говорил с президентом некоторое время назад и сказал ему, что лучшее, что мы сейчас можем сделать – это отозвать законопроект, и он согласился с этим решением», – пояснил Райан.

Голосование по законопроекту должно было состояться в нижней палате 24 марта, но на дебатах республиканцы не смогли набрать необходимые 216 голосов, поэтому решили снять проект с голосования, уточнило Reuters.

Проект об изменении системы здравоохранения США внесли в Конгресс США 6 марта. Республиканцы предложили отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина. При этом законопроект также, как и Obamacare запрещает отзывать страховку у уже болеющих людей, а американцев до 26 лет предлагает страховать по полисам их родителей.

Заметка дополняется.