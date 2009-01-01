Полиция Великобритании отпустила шестерых подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
Речь идет о 21-летней женщине и мужчине в возрасте 23 лет, задержанных по одному адресу в Бирмингеме, а также еще об одной женщине 26 лет и трех мужчинах в возрасте 28, 27 и 26 лет, которых сотрудники правоохранительных органов задержали по разным адресам в Бирмингеме.
Седьмую подозреваемую, задержанную в восточной части Лондона, отпустили под залог до конца марта. Таким образом под стражей остались четыре человека.
Заметка дополняется.
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