До своего столетнего юбилея Энди Куган не дожил неделю. Практически до самой смерти он регулярно выходил на пробежки, потому что любил это больше всего. Куган родился 1 апреля 1917-го в Глазго в нищей семье выходцев из Ирландии, а его главным развлечением в детстве был бег. В 1939 году, когда Кугану исполнилось 22, Международный олимпийский комитет объявил, что столицей летних Олимпийских игр 1944 года станет Лондон. Куган вспоминал, что эта новость была самой счастливой в его жизни. На тот момент он уже был профессиональным бегуном и планировал выступить на Олимпиаде за английскую команду.
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